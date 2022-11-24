Начало конца Роналду: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Португалия – Гана
Португалия стартует на Мундиале поединком против Ганы. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.
Встреча, которая станет первой для Криштиану Роналду на его последнем ЧМ, начнется в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24.
Португалия – Гана: анонс матча ЧМ-2022 – Роналду против натурализованных звезд топ-лиг
Стартовые составы команд на матч Португалия – Гана:
Португалия: Д. Кошта – Геррейро, Перейра, Диаш, Канселу – Невеш – Фернандеш, Б. Силва – Фелиш, Роналду, Отавио.
Гана: Ати-Зиджи – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду – Айю, Самед, Партей, Кудус – Уильямс.