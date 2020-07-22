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Плей-офф УПЛ за Лігу Європи – УАФ призначила арбітрів на матчі 1/2 фіналу

17:17 - Читать на русском
Плей-офф УПЛ за Лігу Європи – УАФ призначила арбітрів на матчі 1/2 фіналу
Колос – СК Дніпро-1

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі плей-офф за путівку до Ліги Європи серед команд УПЛ сезону 2019/2020.

Нагадаємо, плей-офф УПЛ за путівку до Ліги Європи складається із двох півфінальних матчів, які пройдуть 25 липня, та фіналу. Вирішальна зустріч відбудеться 29 липня на полі команди, яка посіла більш високе місце за підсумками другого етапу. Переможець плей-офф отримає перепустку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня, а матчі – 17 вересня.

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Колос – СК Дніпро-1: арбітр – Монзуль К.В. (Харків), асистенти арбітра — Ардашева О.Є. (Київ), Стрілецька М.С. (Суми), четвертий арбітр – Романюк А.М. (Івано-Франківськ), спостерігач арбітражу – Ярменчук І.А. (Київ). Арбітр VAR – Арановський Є.А. (Київ), асистент VAR – Скрипка А.М. (Кропивницький), спостерігач VAR – Швецов В.Б. (Одеса).

Олександрія – Маріуполь: арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Войтюк О.М. (Запоріжжя), Корнійко О.С. (Миргород), четвертий арбітр – Панчишин Д.І. (Харків), спостерігач арбітражу – Покідько І.Р. (Полтава).

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