Вболівальники повертаються на трибуни стадіонів УПЛ – Павелко оприлюднив офіційні деталі

"Щойно, за підсумками нашої робочої зустрічі, міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня!

Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, можна буде заповнити на 25%. Звичайно ж, окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму. Рішення МОЗ – це ще одна надзвичайно важлива перемога українського футболу над COVID-19.

У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні. Повернення вболівальників на трибуни – пріоритетна ціль УАФ", – написав Павелко на своїй сторінці у Фейсбук.

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