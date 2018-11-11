Пластун порівняв рівень зарплат у чемпіонатах Бельгії та Болгарії

Захисник Гента Ігор Пластун розповів про різницю в зарплаті в своїй нинішній команді та Лудогорці, за який українець виступав раніше.

"У Генті зарплата більша, ніж в Лудогорці. Але і в Болгарії я не скаржився, там були хороші бонуси. Перед сезоном власник приїжджав і казав: "Вийдіть в Лігу чемпіонів – буде такий бонус, в Лігу Європи – бонус у два рази менший". Коли ми вийшли в Лігу чемпіонів, я отримав бонус у десять моїх зарплат.

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Хто сильніший – Ігор Пластун в Генті або в Лудогорці? Думаю, в Лудогорці. Не мені оцінювати, але, напевно, в Болгарії Ігор Пластун був більш спокійним. Думаю, футболісти мене зрозуміють. Я був упевнений в собі, відчував себе прекрасно", – сказав Пластун в програмі "Моя гра" з Аллою Бублій.

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