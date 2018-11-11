Пластун сравнил уровень зарплат в чемпионатах Бельгии и Болгарии

Защитник Гента Игорь Пластун рассказал о разнице в зарплате в своей нынешней команде и Лудогорце, где украинец выступал раньше.

"В Генте зарплата больше, чем в Лудогорце. Но и в Болгарии я не жаловался, там были хорошие бонусы. Перед сезоном владелец приезжал и говорил: "Выйдите в Лигу чемпионов – будет такой бонус, в Лигу Европы – бонус в два раза меньше" . Когда мы вышли в Лигу чемпионов, я получил бонус в десять моих зарплат.

Пластун назвал лучшего защитника сборной Украины – его фаворита в последнее время беспощадно критикуют

Кто сильнее – Игорь Пластун в Генте или в Лудогорце? Думаю, в Лудогорце. Не мне оценивать, но, наверное, в Болгарии Игорь Пластун был более спокойным. Думаю, футболисты меня поймут. Я был уверен в себе, чувствовал себя прекрасно", – сказал Пластун в программе "Моя игра" с Аллой Бублий.

"Твое лицо, когда следующий матч с Ребрухой", – Милевский в ожидании противостояния с Ференцварошем