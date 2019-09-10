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Україна – Нігерія: Пластун порівняв африканську збірну з Литвою

14:07 237 Читать на русском
Україна – Нігерія: Пластун порівняв африканську збірну з Литвою
Ігор Пластун (по центру) / УАФ

Захисник збірної України Ігор Пластун поділився враженнями від Нігерії.

 

"Хороша, сильна збірна. Думаю, що спаринг буде дуже цікавий. Нігерія, мабуть, десь сильніша за Литву", – сказав Пластун FootBoom.

Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч

Поєдинок між Україною та Нігерією відбудеться на Дніпро-Арені сьогодні, 10 вересня, о 21:20. "Синьо-жовті" вперше зіграють у білому комплекті форми.

Матч пропустить Тарас Степаненко, замість нього у заявку потрапив Володимир Шепелєв.

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

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Теги
Нігерія Нігерія Україна Україна Україна - Нігерія Збірна України Відеоновини Ігор Пластун Ігор Пластун
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