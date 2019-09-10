Украина – Нигерия: Пластун сравнил африканскую сборную с Литвой

Защитник сборной Украины Игорь Пластун поделился впечатлениями от Нигерии.

"Хорошая, сильная сборная. Думаю, что спарринг будет очень интересный. Нигерия, наверное, где-то сильнее Литвы", – сказал Пластун FootBoom.

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Поединок между Украиной и Нигерией состоится на Днепр-Арене сегодня, 10 сентября, в 21:20. "Сине-желтые" впервые сыграют в белом комплекте формы.

Матч пропустит Тарас Степаненко, вместо него в заявку попал Владимир Шепелев.

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