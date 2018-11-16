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Пластун дебютував за збірну України, замінивши Кривцова на 14-й хвилині матчу проти Словаччини

22:17 126 Читать на русском
Пластун дебютував за збірну України, замінивши Кривцова на 14-й хвилині матчу проти Словаччини
Ігор Пластун / ФФУ

Захисник Гента Ігор Пластун вперше з'явився на футбольному полі у футболці національної команди.

На 14-й хвилині матчу Ліги націй Словаччина – Україна Андрій Шевченко вирішив замінити Сергія Кривцов вже в дебюті зустрічі. На його місце вийшов Ігор Пластун, для якого це дебютний матч за збірну.

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Станом на 27 хвилину збірна Словаччини впевнено перемагає Україну завдяки голам Руснака і Куцки.

До слова, у цьому матчі також дебютує форвард Маріуполя Андрій Борячук, який вийшов з перших хвилин.

Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Теги
Ліга націй Ігор Пластун Ігор Пластун Сергій Кривцов Сергій Кривцов Україна Україна Андрій Борячук Андрій Борячук Словаччина - Україна
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