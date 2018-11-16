Пластун дебютував за збірну України, замінивши Кривцова на 14-й хвилині матчу проти Словаччини

Захисник Гента Ігор Пластун вперше з'явився на футбольному полі у футболці національної команди.

На 14-й хвилині матчу Ліги націй Словаччина – Україна Андрій Шевченко вирішив замінити Сергія Кривцов вже в дебюті зустрічі. На його місце вийшов Ігор Пластун, для якого це дебютний матч за збірну.

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Станом на 27 хвилину збірна Словаччини впевнено перемагає Україну завдяки голам Руснака і Куцки.

До слова, у цьому матчі також дебютує форвард Маріуполя Андрій Борячук, який вийшов з перших хвилин.

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