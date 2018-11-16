Словаччина – Україна: стартові склади на матч Ліги націй, Шевченко експериментує

Словаччина та Україна зустрічаються в останньому для нас турі Ліги націй 2018/19. Склади та лінк на онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Словаччина – Україна на "Футбол 24" стартує о 21:45 за київським часом. Команда Андрія Шевченка достроково виграла свою групу, але перемога залишається важливим результатом у контексті рейтингу національних збірних і подальших перспектив при жеребкуванні Ліги націй. Водночас ця гра фактично не має турнірного значення, тому тренери мають змогу поекспериментувати.

Словаччина – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Шкртел (к), Шкріняр, Ганцко – Грегуш – Руснак, Куцка, Гамшік, Мак – Зреляк

Україна: Бойко – Караваєв, Бурда, Кривцов, Матвієнко – Зінченко, Степаненко, Маліновський – Циганков, Борячук, Коноплянка (к)