toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Словаччина – Україна: стартові склади на матч Ліги націй, Шевченко експериментує

20:28 304 Читать на русском
Словаччина – Україна: стартові склади на матч Ліги націй, Шевченко експериментує
Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу 16.11.2018 – Ліга націй 2018/19

Словаччина та Україна зустрічаються в останньому для нас турі Ліги націй 2018/19. Склади та лінк на онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Словаччина – Україна на "Футбол 24" стартує о 21:45 за київським часом. Команда Андрія Шевченка достроково виграла свою групу, але перемога залишається важливим результатом у контексті рейтингу національних збірних і подальших перспектив при жеребкуванні Ліги націй. Водночас ця гра фактично не має турнірного значення, тому тренери мають змогу поекспериментувати.

Словаччина – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Шкртел (к), Шкріняр, Ганцко – Грегуш – Руснак, Куцка, Гамшік, Мак – Зреляк

Україна: Бойко – Караваєв, Бурда, Кривцов, Матвієнко – Зінченко, Степаненко, Маліновський – Циганков, Борячук, Коноплянка (к)

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
1
год
:
12
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Україна Україна Ліга націй Словаччина - Україна Збірна України Словаччина Словаччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
12
хв
Нідерланди
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук