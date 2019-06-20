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"Півзахист збірної України – один з найкращих в Європі", – гучна заява Чижевського

10:55 691 Читать на русском
"Півзахист збірної України – один з найкращих в Європі", – гучна заява Чижевського
Олександр Чижевський / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський прокоментував роботу Андрія Шевченка та його штабу у збірній України.

"Не можна не відзначити якісну роботу всього тренерського штабу. В арсеналі збірної є кілька тактичних схем під будь-якого суперника. Недарма кажуть, що покажи мені свій півзахист і я розповім, які у твоєї команди перспективи.

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Отже, думаю, що середня лінія збірної України – одна з найсильніших в Європі. І якщо вдасться усунути ще деякі огріхи в грі захисників, а нападники додадуть в реалізації, то наша збірна впритул наблизиться до європейської топ-групи.

Беручи до уваги те, що підопічні Андрія Шевченка у другій частині турніру зустрічаються з португальцями на своєму полі і факт того, як "синьо-жовті" можуть досягати потрібного результату в протистоянні з більш іменитими суперниками, саме збірній України я віддаю перевагу в боротьбі за першу позицію в групі", – цитує Чижевського Команда 1.

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Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олександр Чижевський Олександр Чижевський
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