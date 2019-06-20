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"Полузащита сборной Украины – одна из лучших в Европе", – громкое заявление Чижевского

10:55 118 Читати українською
"Полузащита сборной Украины – одна из лучших в Европе", – громкое заявление Чижевского
Александр Чижевский / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал работу Андрея Шевченко и его штаба в сборной Украины.

"Нельзя не отметить качественную работу всего тренерского штаба. В арсенале сборной есть несколько тактических схем под любого соперника. Недаром говорят, что покажи мне свою полузащиту и я расскажу, какие у твоей команды перспективы.

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Так вот, думаю, что средняя линия сборной Украины – одна из сильнейших в Европе. И если удастся устранить еще некоторые огрехи в игре защитников, а нападающие прибавят в реализации, то наша сборная вплотную приблизится к европейской топ-группе.

Принимая во внимание то, что подопечные Андрея Шевченко во второй части турнира встречаются с португальцами на своем поле и факт того, как сине-желтые могут добиваться нужного результата в противостоянии с более именитыми соперниками, именно сборной Украины я отдаю предпочтение в борьбе за первую позицию в группе", – цитирует Чижевского Команда 1.

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Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Чижевский Александр Чижевский
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