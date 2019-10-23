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Полузащитник Копенгагена Зека: Постараемся сыграть с Динамо минимум вничью

14:41 16 Читати українською
Полузащитник Копенгагена Зека: Постараемся сыграть с Динамо минимум вничью
Жозе Карлос Зека / ФК Копенгаген

Греческий полузащитник датского Копенгагена Жозе Карлос Зека поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы против киевского Динамо.

 

"С Динамо мы хотим играть в свой футбол и сыграть минимум вничью. Мы должны провести игру лучше, чем с Мальме. Я уверен, что мы можем победить и у нас будет свой шанс на гол. Мы должны идти вперед и создавать моменты, но посмотрим что получится, ведь наш соперник – команда высокого уровня", – цитирует Зеку Bold.dk.

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Напомним, уже завтра, 24 октября, Динамо на своем поле примет Копенгаген – матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Датчане пока возглавляют группу В, имея в своем активе 4 очка. Столько же баллов и у киевского Динамо, идущего вторым. Мальме и Лугано с одним пунктом замыкают турнирную таблицу.

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Динамо Киев - Копенгаген Жозе Карлос Зека Жозе Карлос Зека Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Лига Европы
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