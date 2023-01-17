Аутсайдер УПЛ Львів зацікавлений у запрошенні півзахисника Ахмеда Алібекова, який не має ігрової практики.

Минулий сезон і першу частину кампанії 2022/23 Алібеков провів у Зорі, але за останні півроку вийшов на поле лише одного разу (на 9 хвилин у грі з Шахтарем).

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Через брак ігрової практики хавбек хоче змінити клуб. 24-річний вихованець Динамо може поповнити склад Львова. Ймовірність переходу є достатньо високою, повідомляє Спортивка.

На збір Зорі в Туреччину Ахмед Алібеков не поїхав. Це лише підігріло чутки про його перехід в команду Олега Дулуба, склад якої вже поповнили досвідчені Олександр Рибка і Олексій Дитятьєв.

Орендна угода Алібекова, який раніше пограв за Уфу і чеський Слован, розрахована до літа. Transfermarkt вказує, що тоді ж у нього завершується контракт із Динамо. Що стосується Львова, то команда завершила першу частину УПЛ на останньому місці (14 матчів, 9 очок).

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