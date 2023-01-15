Колишній голкіпер Дніпра працюватиме з воротарями Львова. На цій посаді 50-річний Микола Медін замінив Олександра Бабака, інформує офіційний сайт львівського клубу.

Рибка офіційно став гравцем Львова

Головним клубом у кар'єрі Медіна-гравця був Дніпро, за який він виступав з 1988-го по 1996 рік та з 1998-го по 2005-й. Голкіпер виграв 5 бронзових медалей чемпіонату України та тричі став фіналістом Кубка. Тренував молодіжку Дніпра, працював у штабі першої команди, юнаками СК Дніпро-1, Нікополем і ВПК-Агро.

Першу частину УПЛ підопічні Олега Дулуба завершили на останній позиції турнірної таблиці – 9 очок у 14-ти матчах.

"Сиджу у підвалі, а братова присилає мені "С днем победы": відроджував Пахтакор, став своїм у Карпатах, відмовив Динамо