Збірна Південної Кореї в рамках 2-го туру групового етапу ЧС-2022 зустрінеться з Ганою. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 2-й тур, група Н

28 листопада, м. Аль-Раян, стадіон "Едьюкейшн Сіті"

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Чотири роки тому один з анонсів на нашому сайті містив такі рядки: "Більш безглуздим заняттям, ніж опис кадрової ситуації Південної Кореї, є лишень опис кадрів Саудівської Аравії". Занадто вже ноунеймово виглядали представники Далекого Сходу. За ці слова автор отримав догану, однак корейці зробили висновки й підтягнулися в плані впізнаваності.

Тепер, окрім Сон Хин Міна, в заявці "азійських тигрів" можна відзначити Кім Мін Дже з Наполі, Лі Кан Іна з Мальорки, Хван Хі Чхана з Вулверхемптона та Ву Йонг Чона з Фрайбурга. Втім, після матчу з Уругваєм у 1-му турі ЧС-2022 вболівальники навряд чи бажають детально знайомитись зі складом "тигрів" – найцікавішою подією в тій зустрічі стала поява одразу п'ятьох Кімів в основі (Віталія серед них не було).

З одного боку, підопічні Паулу Бенту заслужили на похвалу за надійне стримування сильнішого опонента. Уругвайцям дозволили провести всього 10 ударів із сумарною гостротою в 0,5 очікуваних голів. Корейці набили майже ідентичні показники, але тут, як в анекдоті, є нюанс – суперник двічі стріляв у каркас, а "тигри" так і не влучили у площину воріт.

Це був надзвичайно важливий поєдинок. Від нього великою мірою залежить доля другого місця в групі. Виправляти ситуацію необхідно терміново – благо, в суперниках сьогодні наймолодша команда на ЧС-2022. "Чорні зірки" у 1-му турі на катарському Мундіалі поступилися Португалії, нагадавши про свою унікальною здатність. Вони знову не врятували позитивний результат, маючи фантастичний шанс і граючи краще.

12 років тому Гана втратила шанс стати першим африканським чвертьфіналістом в історії чемпіонатів світу, не реалізувавши пенальті у ворота Уругваю на 120-й хвилині. У 2014-му Гана домінувала над США, але пропустила вирішальний гол наприкінці зустрічі – хоча в тій групі була реальна можливість зачепитись за 1/8 фіналу. У 2022-му ж підопічні Отто Адді програли португальцям з рахунком 3:2, просто подарувавши один із голів – при цьому на останніх секундах Вільямс обіграв голкіпера "селесао", однак не зміг пробити у порожні.

Наставник ганців не втрачає оптимізму. Він вірить у здатність прорватись у плей-офф, але для цього треба перемагати Південну Корею. Рівень футболу обох команд у першому турі дозволяє "чорним зіркам" сподіватись на тріумф – тим паче, що склад у них цікавий. Іньякі Вільямс в атаці, Тома Парті в центрі півзахисту, Дані Амарті з Лестера в обороні, Мохамед Кудус і Тарік Лемпті на флангах, купа талантів із середнячків топ-чемпіонатів – хіба не круто?

Орієнтовні склади на матч Південна Корея – Гана

Південна Корея: Кім Син Гю – Кім Тхе Хван, Кім Мін Дже, Кім Ен Гвон, Кім Джін Су – Ву Йонг Чонг – Лі Дже Сон, Хван Ін Бом – Лі Кан Ін, Хван Уй Джо, Сон Хин Мін

Гана: Аті-Зігі – Лемпті, Амарті, Джіку, Салісу, Баба – Парті, Кудус – Вільямс, Д. Айю

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Чемпіонат світу-2022 вкотре нагадав, що на турнірах подібного масштабу не можна опиратись навіть на картину попереднього туру. Кожен матч – окрема історія. Статус фаворита й андердога теж мало що значить. Всі команди рівні й дуже сильні.

У протистоянні між Ганою та Південною Кореєю робити прогноз особливо важко. "Чорні зірки" на тлі потужного опонента видали хорошу гру в атаці, однак припустилися купи помилок біля власних воріт. "Тигри" ж більш-менш непогано відзахищались на тлі Уругваю, нічого не продемонструвавши попереду – втім, не варто забувати фактор Сон Хин Міна.

Букмекери віддають невеличку перевагу Гані, але ми не ризикнемо поставити на чиюсь перемогу. В таких матчах досить вірогідною є результативна нічия.

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