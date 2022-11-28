Чемпионат мира-2022, 2-й тур, группа Н

28 ноября, г. Аль-Раян, стадион "Эдьюкейшн Сити"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Четыре года назад один из анонсов на нашем сайте содержал такие строки: "Более бессмысленным занятием, чем описание кадровой ситуации Южной Кореи, является только описание кадров Саудовской Аравии". Слишком уж ноунеймово выглядели представители Дальнего Юго-Востока. За эти слова автор получил выговор, однако корейцы сделали выводы и подтянулись в плане узнаваемости.

Теперь, кроме Сон Хин Мина, в заявке "азиатских тигров" можно отметить Ким Мин Дже из Наполи, Ли Кан Ина из Мальорки, Хван Хи Чхана из Вулверхэмптона и Ву Йонг Чона из Фрайбурга. Впрочем, после матча с Уругваем в 1-м туре ЧМ-2022 болельщики вряд ли желают подробно знакомиться с составом "тигров" – самым интересным событием в той встрече стало появление сразу пятерых Кимов в основе (Виталия среди них не было).

С одной стороны, подопечных Паулу Бенту можно отметить за надежное сдерживание более сильного оппонента. Уругвайцам позволили провести всего 10 ударов с суммарной остротой в 0,5 ожидаемых голов. Корейцы набили почти идентичные показатели, но здесь, как в анекдоте, есть нюанс – соперник дважды попадал в каркас ворот, а "тигры" так и не попали в створ ворот.

Это был чрезвычайно важный поединок. От него во многом зависит судьба второго места в группе. Исправлять ситуацию необходимо срочно – благо, в соперниках сегодня самая молодая команда на ЧМ-2022. "Черные звезды" в 1-м туре на катарском Мундиале проиграли Португалии, напомнив о своей уникальной способности. Они снова не спасли положительный результат, имея фантастический шанс и играют лучше.

12 лет назад Гана упустила шанс стать первым африканским четвертьфиналистом в истории чемпионатов мира, не реализовав пенальти в ворота Уругвая на 120-й минуте. В 2014-м они доминировали над США, но пропустили решающий гол на последних минутах – хотя в той группе была реальная возможность зацепиться за 1/8 финала. В 2022-м же подопечные Отто Адди уступили португальцам со счетом 3:2, просто подарив один из голов – при этом на последних секундах Уильямс обыграл голкипера "селесао", однако не смог пробить в пустые.

Наставник ганцев не теряет оптимизма. Он верит в возможность прорваться в плей-офф, но для этого надо побеждать Южную Корею. Уровень футбола обеих команд в первом туре позволяет "черным звездам" надеяться на триумф – тем более, что состав у них интересный. Иньяки Уильямс в атаке, Тома Парти в центре полузащиты, Дани Амарти из Лестера в обороне, Мохамед Кудус и Тарик Лемпти на флангах, куча талантов из середнячков топ-чемпионатов – разве не круто?

Ориентировочные составы на матч Южная Корея – Гана

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Тхе Хван, Ким Мин Дже, Ким Ен Гвон, Ким Джин Су – Ву Йонг Чонг – Ли Дже Сон, Хван Ин Бом – Ли Кан Ин, ХВан Уй Джо, Сон Хын Мин

Гана: Ати-Зиги – Лемпти, Амарти, Джику, Салису, Баба – Парти, Кудус – Уильямс, Д. Айю

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Чемпионат мира-2022 в очередной раз напомнил, что на турнирах подобного масштаба нельзя опираться даже на картину предыдущего тура. Каждый матч – отдельная история. Статус фаворита и андердога тоже мало что значит. Все команды равны и очень сильны.

В противостоянии между Ганой и Южной Кореей делать прогноз особенно трудно. "Черные звезды" на фоне мощного оппонента выдали хорошую игру в атаке, однако допустили множество ошибок у своих ворот. "Тигры" же более-менее неплохо отзащищались на фоне Уругвая, ничего не продемонстрировав впереди – впрочем, не стоит забывать фактор Сон Хын Мина.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Гане, но мы не рискнем поставить на чью-то победу. В таких матчах достаточно вероятна результативная ничья.

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