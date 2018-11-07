Піваріч вибув на 10 днів, але він вже відновлюється, – Хацкевич

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів про травму Йосіпа Піваріча та процес відновлення Артема Бєсєдіна.

"Піваріч вибув на 10 днів, але він вже відновлюється.

Динамо – Ренн: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Бєсєдін повернувся з Хорватії. У нього є свій план індивідуальної роботи з тренером з фізпідготовки. Я думаю, що коли зберуться збірні, він з'явиться у розташуванні та вже почне працювати разом з нами в групі", – сказав він на прес-конференції у середу перед матчем з Ренном.

Нагадаємо, що в четвер, 8 листопада, відбудеться поєдинок групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном на київському НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.