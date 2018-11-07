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Піваріч вибув на 10 днів, але він вже відновлюється, – Хацкевич

19:15 487 Читать на русском
Піваріч вибув на 10 днів, але він вже відновлюється, – Хацкевич
Йосіп Піваріч / Футбол 24

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів про травму Йосіпа Піваріча та процес відновлення Артема Бєсєдіна.

"Піваріч вибув на 10 днів, але він вже відновлюється.

Динамо – Ренн: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Бєсєдін повернувся з Хорватії. У нього є свій план індивідуальної роботи з тренером з фізпідготовки. Я думаю, що коли зберуться збірні, він з'явиться у розташуванні та вже почне працювати разом з нами в групі", – сказав він на прес-конференції у середу перед матчем з Ренном.

Нагадаємо, що в четвер, 8 листопада, відбудеться поєдинок групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном на київському НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
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год
:
17
хв
Ренн
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Динамо - Ренн Динамо Динамо Ліга Європи Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
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