Пиварич выбыл на 10 дней, но он уже восстанавливается, – Хацкевич

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о травме Йосипа Пиварича и процесс восстановления Артема Беседина.

"Пиварич выбыл на 10 дней, но он уже восстанавливается.

Динамо – Ренн: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Беседин вернулся из Хорватии. У него есть свой план индивидуальной работы с тренером по физподготовке. Я думаю, что когда соберутся сборные, он появится в расположении и уже начнет работать вместе с нами в группе", – сказал он на пресс-конференции в среду перед матчем с Ренном.

Напомним, что в четверг, 8 ноября, состоится поединок группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном на киевском НСК Олимпийский. Начало встречи в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.