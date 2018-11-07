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Пиварич выбыл на 10 дней, но он уже восстанавливается, – Хацкевич

19:15 33 Читати українською
Пиварич выбыл на 10 дней, но он уже восстанавливается, – Хацкевич
Йосип Пиварич / Футбол 24

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о травме Йосипа Пиварича и процесс восстановления Артема Беседина.

"Пиварич выбыл на 10 дней, но он уже восстанавливается.

Динамо – Ренн: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Беседин вернулся из Хорватии. У него есть свой план индивидуальной работы с тренером по физподготовке. Я думаю, что когда соберутся сборные, он появится в расположении и уже начнет работать вместе с нами в группе", – сказал он на пресс-конференции в среду перед матчем с Ренном.

Напомним, что в четверг, 8 ноября, состоится поединок группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном на киевском НСК Олимпийский. Начало встречи в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Футбол 24
Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
22
час
:
50
мин
Ренн
перейти к матчу турнирная таблица матчи
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Ренн Артем Беседин Артем Беседин Александр Хацкевич Александр Хацкевич Йосип Пиварич Йосип Пиварич
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