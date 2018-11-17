Піваріч пояснив, як вилучення Кендзьори в матчі з Шахтарем завадило йому зіграти проти Іспанії

Захисник київського Динамо Йосіп Піваріч, який пропустив через травму матч збірної Хорватії проти іспанців в Лізі націй, вже залікував пошкодження і готовий вийти на поле.

"Я отримав травму ще в матчі з Шахтарем. Наприкінці гри мене повинні були замінити, але арбітр вилучив Кендзьору, і мені довелося дограти поєдинок до кінця. Це ускладнило становище.

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Всі останні дні я посилено лікувався. Уже в неділю я буду повністю здоровий і готовий зіграти на Вемблі", – цитує Піваріча Dynamo.kiev.ua

Поєдинок Ліги націй між збірними Англії та Хорватії відбудеться завтра, 18 листопада, о 16:00.

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