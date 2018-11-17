Піваріч пояснив, як вилучення Кендзьори в матчі з Шахтарем завадило йому зіграти проти Іспанії

Збірна України — 16:35 1764
-
Україна зазнала найбільшого фіаско у своїй історії – які висновки і зміни у складі мав би зробити Шевченко
-
Шахтар побореться з Борусією Д за хавбека Корінтіанса ПедріньюУкраїна — 14:45 499
-
"Розібрали Україну, як велосипед". Словацькі ЗМІ розхвалюють свою збірну за ефектний розгром команди ШевченкаЗбірна України — 11:40 1325
-
Збірна України востаннє пропускала 4 голи в офіційному матчі 12 років томуЛіга націй — 08:00 1131
-
Словаччина – Україна: Шевченко шокує тактикою, Бойко і компанія – дитячими провалами у матчі Ліги наційЛіга націй — 02:22 12711
Всі новини