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Піваріч отримав державну нагороду за срібло ЧС-2018

10:13 448 Читать на русском
Піваріч отримав державну нагороду за срібло ЧС-2018
Йосіп Піваріч та Лука Модріч / Фото з соцмереж

Хорватський захисник київського Динамо Йосіп Піваріч отримав почесну нагороду на батьківщині.

Піваріч отримав державну нагороду за успішний виступ у складі збірної Хорватії на чемпіонаті світу-2018.

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Відзнаку захиснику Динамо вручала президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович.

Також нагороди удостоїлись і інші гравці "картатих" разом із тренерським штабом.

Нагадаємо, Хорватія завоювала срібні нагороди на ЧС-2018.

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Динамо Динамо ЧС 2018 Лука Модріч Лука Модріч Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Хорватія Хорватія
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