Піваріч міг стати гравцем клубу Серії А за солідну суму, – Циганик

Захисник Динамо Йосіп Піваріч міг покинути київський клуб влітку 2019 року.

"Рік тому Дженоа або Кальярі був готовий платити за Піваріча 2,5 млн євро. Тоді здавалося, що ця сума була замалою, і Динамо не хотіло його продавати.

"Скоро це станеться зі мною", – Самбрано відреагував на чутки про відхід з Динамо

Зараз я сумніваюся, що за Піваріча хтось буде платити такі гроші. Мені його шкода. Це футболіст непоганого рівня і міг би бути хоча б гравцем ротації. Але такий вибір тренера Динамо", – зазначив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Піваріч приєднався до Динамо влітку 2017 року, але зараз вибув зі стартового складу. В поточному сезоні віце-чемпіон світу-2018 жодного разу не з'явився на полі у складі киян.

Скандальний фінал Бразілейрао: "динамівець" відправляє "дніпрянина" в пекло, знищений стадіон і чемпіонська провокація