toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Пикфорд установил уникальный рекорд сборной Англии, забив Швейцарии

20:23 130 Читати українською
Пикфорд установил уникальный рекорд сборной Англии, забив Швейцарии
Джордан Пикфорд / Фото АР

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд помог свои команде завоевать "бронзу" Лиги наций и записал свое имя в историю "трех львов".

 

Национальная команда Англии обыграла швейцарцев в серии послематчевых пенальти (6:5) в рамках поединка за третье место в Лиге наций.

Англия в серии пенальти победила Швейцарию, заняв третье место в Лиге наций

Настоящим героем матча стал Джордан Пикфорд, который сначала реализовал 11-метровый, а затем сумел отразить удар с пенальти соперника.

Голкипер Эвертона стал первым в истории сборной Англии вратарем, который выполнил и забил пенальти в послематчевой серии в официальном матче, сообщает Opta.

Напомним, в финале Лиги наций встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Поединок состоится 9 июня, начало в 21:45.

blog_ava
Украина – Люксембург: прогноз на матч отбора к Евро-2020
07:30
948
Теги
Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд Англия Англия Рекорды Лига наций Швейцария - Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
49
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук