Пикфорд установил уникальный рекорд сборной Англии, забив Швейцарии

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд помог свои команде завоевать "бронзу" Лиги наций и записал свое имя в историю "трех львов".

Национальная команда Англии обыграла швейцарцев в серии послематчевых пенальти (6:5) в рамках поединка за третье место в Лиге наций.

Англия в серии пенальти победила Швейцарию, заняв третье место в Лиге наций

Настоящим героем матча стал Джордан Пикфорд, который сначала реализовал 11-метровый, а затем сумел отразить удар с пенальти соперника.

Голкипер Эвертона стал первым в истории сборной Англии вратарем, который выполнил и забил пенальти в послематчевой серии в официальном матче, сообщает Opta.

Напомним, в финале Лиги наций встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Поединок состоится 9 июня, начало в 21:45.