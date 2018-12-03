Пікфорд попросив вибачення за курйозний гол Ліверпуля в його ворота

Голкіпер ліверпульського Евертона Джордан Пікфорд прокоментував свою помилку на 90+6-й хвилині матчу з Ліверпулем (0:1), яка призвела до взяття воріт.

"Я впораюся, адже сильний ментально. Я лише хочу попросити вибачення у вболівальників Евертона.

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Наші шанувальники, думаю, бачили командний прогрес Евертона, враховуючи наші моменти та продемонстрований футбол. Інколи воротарі роблять результативні помилки. На жаль, цього разу це трапилося зі мною, але до матчу з Ньюкаслом у середу я буду готовим", – цитує Пікфорда Daily Mail.

Нагадаємо, що напередодні Джордан Пікфорд вкрай невдало зіграв в епізоді матчу проти Ліверпуля, не зафіксувавши м'яч після невдалого удару ван Дейка. Це дозволило Дівоку Оріджі забити переможний м'яч у дербі.