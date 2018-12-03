toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Пікфорд попросив вибачення за курйозний гол Ліверпуля в його ворота

13:27 578 Читать на русском
Пікфорд попросив вибачення за курйозний гол Ліверпуля в його ворота
Джордан Пікфорд / Reuters

Голкіпер ліверпульського Евертона Джордан Пікфорд прокоментував свою помилку на 90+6-й хвилині матчу з Ліверпулем (0:1), яка призвела до взяття воріт.

"Я впораюся, адже сильний ментально. Я лише хочу попросити вибачення у вболівальників Евертона.

Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі

Наші шанувальники, думаю, бачили командний прогрес Евертона, враховуючи наші моменти та продемонстрований футбол. Інколи воротарі роблять результативні помилки. На жаль, цього разу це трапилося зі мною, але до матчу з Ньюкаслом у середу я буду готовим", – цитує Пікфорда Daily Mail.

Нагадаємо, що напередодні Джордан Пікфорд вкрай невдало зіграв в епізоді матчу проти Ліверпуля, не зафіксувавши м'яч після невдалого удару ван Дейка. Це дозволило Дівоку Оріджі забити переможний м'яч у дербі.

Англія14 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Евертон: Неділя 02 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Евертон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Евертон Евертон Англія Ліверпуль - Евертон Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
36
хв
Динамо
18:30
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук