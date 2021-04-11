После завершения игры между Реалом и Барселоной Пике вышел на поле, чтобы высказать свои претензии к арбитру поединка, но перед этим поздоровался с несколькими игроками "сливочных".

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Лука Модрич понял намерения защитника и решил его потроллить: "Ты ждешь, чтобы жаловаться?" Пике разозлился из-за этих слов и готов был начать ссору с хорватом, но тот просто пошел дальше.

Напомним, Реал в меньшинстве удержал победу над Барселоной (2:1) и вырвался на первое место в чемпионате, набрав 66 очков. Столько же в активе Атлетико, который уступил "сливочным" ранее и опустился на вторую строчку, а каталонцы пока третьи с 65 пунктами.

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