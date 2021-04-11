Одразу після завершення поєдинку Піке вийшов на газон, аби висловити свої претензії до роботи Хіля Мансано у матчі Реал – Барселона, повідомляє Marca.

Реал – Барселона – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Окрім того, що "блаугранас" були обурені непризначеним пенальті після падіння Брейтвейта у боротьбі з Менді, Піке не міг зрозуміти, чому суддя не компенсував більше ігрового часу, адже арбітр зіштовхнувся із проблемами з аудіотехнікою посеред матчу. Делегат матчу Карлос Наваль відправив Піке до роздягальні, але той не перестав висловлювати своє обурення діями арбітра.

Нагадаємо, Реал у меншості втримав перемогу над Барселоною (2:1) та вирвався на перше місце у чемпіонаті, набравши 66 очок. Стільки ж в активі Атлетіко, який поступився "вершковим" раніше та опустився на другу сходинку, а каталонці наразі треті з 65 пунктами.

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