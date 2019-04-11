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Піке застерігає Барселону від долі ПСЖ

10:22 334 Читать на русском
Піке застерігає Барселону від долі ПСЖ
Жерар Піке / Reuters

Захисник Барселони Жерар Піке закликав партнерів не розслаблятись після мінімальної перемоги над Манчестер Юнайтед (0:1).

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

"Після того, як Манчестер Юнайтед пройшов ПСЖ (після поразки 0:2 на Олд Траффорд – прим. "Футбол 24"), немає жодної причини думати, що протистояння завершене.

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Тоді ПСЖ були яскравими фаворитами, вони грали набагато краще, але дивіться, що трапилось.У футболі все може відбутися, тому нам доведеться залишатись дуже сконцентрованими", – заявив Піке в післяматчевому коментарі, передає Goal.com.

Нагадаємо, Барселона мінімально перемогла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (0:1), а Жерар Піке номінований на найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Манчестер Юнайтед - Барселона Жерар Піке Жерар Піке Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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