Піке має намір запросити в Андорру сина Віланови

Новоспечений власник футбольного клубу Андорра Жерар Піке працює над пошуками гравців для посилення команди.

Черговим новачком Андорри став Адріа Віланова, син колишнього тренера каталонців Тіто Віланови, повідомляє Sport.es.

Піке став власником футбольного клубу з 5-го дивізіону Іспанії

Адріа Віланова є вихованцем академії Барселони. 21-річний іспанський захисник раніше виступав у складі Еркулеса, а також грав за другу команду каталонського клубу.

Андорра виступає в Прімері Каталонії, п'ятому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Клуб був заснований в 1942 році. Найкращим результатом є друге місце в Сегунді Б в сезоні 1988/89.

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25 квітня 2014 року Тіто Віланова помер від раку слинних залоз. Фахівцю було 45 років. Віланова працював в основній команді Барселони з 2008 по 2013 рік.