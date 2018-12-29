Піке став власником футбольного клубу з 5-го дивізіону Іспанії

Захисник Барселони Жерар Піке придбав клуб Андорра з 5-го дивізіону Іспанії.

Андорра з 5 дивізіону отримала нового зіркового власника, яким став захисник Барселони Жерар Піке, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією AS, Піке виплатить борг клубу у розмірі 200 тисяч євро. Рішення, що він стане власником, схвалили 99,9% акціонерів, які прийшли на спеціальні збори.

Раніше повідомлялось, що Жерар хоче зробити з Андорри клуб, що здатен виступати в найвищих дивізіонах Іспанії.

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