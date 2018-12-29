Піке став власником футбольного клубу з 5-го дивізіону Іспанії

Італія — 17:05 601
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Роналду вперше з 2010 року забив менше 50 голів за рік
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"Замість нього повинен бути Лунін": зваблива дівчина українського воротаря відвідала стадіон Реала і не втрималасьІспанія — 16:40 2109
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Роналду – перший португалець, який забив 14 голів у Серії А за сезонІталія — 15:40 2135
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Есеола увійшов у 10-ку найдорожчих гравців чемпіонату Казахстану – ціна на українського нападника зросла вдвічіСвіт — 14:20 1074
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Абрамович повторює долю Берлусконі – Челсі потрібен новий власникАнглія — 13:30 5198
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