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Піке, Бускетс, Альба і Роберто залишаться в Барселоні за однієї умови – президент поставив ультиматум

12:18 - Читать на русском
Піке, Бускетс, Альба і Роберто залишаться в Барселоні за однієї умови – президент поставив ультиматум
Альба та Піке / Getty Images

Майбутнє деяких лідерів каталонського клубу залишається під питанням.

Барселона готова продовжити співпрацю з Жераром Піке, Серхіо Бускетсом, Жорді Альбою та Серхі Роберто лише за однієї умови, повідомляє Mundo Deportivo.

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Футболісти повинні піти на зниження зарплати через фінансові труднощі викликані пандемією коронавірусу. Про це заявив президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу, адже Барселона зараз переживає не найкращі часи.

Нагадаємо, Куман очолив Барселону після провального сезону для каталонців – "блаугранас" вперше не виграли жодного трофею за 12 сезонів та зазнали ганебної поразки від Баварії в Лізі чемпіонів із рахунком 2:8. На клуб очікує масштабна перебудова.

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