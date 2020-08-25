Піке, Бускетс, Альба і Роберто залишаться в Барселоні за однієї умови – президент поставив ультиматум

Барселона готова продовжити співпрацю з Жераром Піке, Серхіо Бускетсом, Жорді Альбою та Серхі Роберто лише за однієї умови, повідомляє Mundo Deportivo.

Мессі в Манчестер Сіті: "містяни" вивчають тонкощі фінансового фейр-плей для підписання лідера Барселони

Футболісти повинні піти на зниження зарплати через фінансові труднощі викликані пандемією коронавірусу. Про це заявив президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу, адже Барселона зараз переживає не найкращі часи.

Нагадаємо, Куман очолив Барселону після провального сезону для каталонців – "блаугранас" вперше не виграли жодного трофею за 12 сезонів та зазнали ганебної поразки від Баварії в Лізі чемпіонів із рахунком 2:8. На клуб очікує масштабна перебудова.

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