Мессі в Манчестер Сіті: "містяни" вивчають тонкощі фінансового фейр-плей для підписання лідера Барселони

Манчестер Сіті розглядає варіант купівлі Мессі. "Містян" цікавить, чи зможуть вони придбати аргентинця без порушення правил фінансового фейр-плей, якщо з'явиться така можливість, повідомляє ESPN.

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У Сіті детально вивчають витрати, які виникнуть, якщо Барселона все ж погодиться продати свого лідера за адекватною ціною. У разі трансферу Мессі каталонці інвестують гроші у відновлення команди.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Мессі готовий покинути Барселону вже цього літа – аргентинець вже сповістив про це нового тренера Рональда Кумана. Однак, зарплатні апетити аргентинця будуть по кишені лише деяким клубам – називались Інтер, ПСЖ та, зокрема, Манчестер Сіті.

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