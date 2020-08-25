Пике, Бускетс, Альба и Роберто останутся в Барселоне при одном условии – президент поставил ультиматум

Барселона готова продолжить сотрудничество с Жераром Пике, Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Серхи Роберто только при одном условии, сообщает Mundo Deportivo.

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Футболисты должны пойти на снижение зарплаты из-за финансовых трудностей вызваных пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу, ведь Барселона сейчас переживает не лучшие времена.

Напомним, Куман возглавил Барселону после провального сезона для каталонцев – "блаугранас" впервые не выиграли ни одного трофея за 12 сезонов и потерпели позорное поражение от Баварии в Лиге чемпионов со счетом 2:8. На клуб ожидает масштабная перестройка.

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