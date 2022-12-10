Збірна Англії побореться з Францією за право зіграти в півфіналі чемпіонату світу-2022. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу 2022, 1/4 фіналу

10 грудня, 21:00, м. Ель-Хаур, стадіон "Аль Байт"

Головний арбітр: Вілтон Сампайо (Бразилія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Протистояння Англії та Франції було одним із ключових в європейській історії, починаючи з періоду Сторічної війни у XIV-XV століттях. Принциповість даного суперництва перекинулась і на футбол, подарувавши нам низку крутих поєдинків. Зокрема, 10 років тому їхні збірні зустрічалися на груповому етапі Євро-2012, розкатавши нічию на переповненій Донбас Арені.

Пригадується і матч на Євро-2004, в якому Англія повела у рахунку й цілком могла закрити гру з пенальті. Бекхем не забив його, а от Французи зібралися й вирвали перемогу з рахунком 2:1. Зідан, який відзначився зі стандарту та з 11-метрового, потім глузував з галасливих британських фанів: "Англійські вболівальники кричали "Бартез, який рахунок?". Тепер він може їм відповісти – 2:1 на користь Франції".

"Дербі" між Англією та Францією не відзначається пекельністю. Програти в ньому для британців не так тяжко, як, наприклад, Шотландії – але сьогодні на осічку права немає. Нова сторінка класичного протистояння буде написана в битві за півфіналі чемпіонату світу. Ще ніколи ці збірні не боролися за настільки великий куш.

"Три леви" підійшли до зустрічі, демонструючи прекрасні результати. Острів'яни розгромили Іран з рахунком 6:2, катком проїхалась по Уельсу (3:0) і впевнено розбила Сенегал (3:0), оступившись лишень у поєдинку проти США (0:0). Команда Гарета Саутгейта, попри ненависний нейтральним фанам прагматизм, здобула ефектні перемоги над найкращими оборонами ЧС-2022, причому забила цілих 13 голів – досі ніхто не перевершив британців у результативності.

Попри це,зайві перестраховки залишаються притаманними для цього колективу. В тому ж матчі проти ослаблених втратою Гуйє сенегальців вийшли більш орієнтовані на гру без м'яча Вокер і Хендерсон, а не атакувальні Тріпп'р і Маунт. Захисники та опорник у першій фазі білд-апу формували четвірку, хоча їх майже не пресингували. Кейн же із топового завершувала перетворився у "опорного форварда", працюючи з глибини в якості плеймейкера – багатьом екпертам це не по душі.

Іноді ця боягузливість виливається у жахливу структуру просування м'яча. Так, у зустрічі проти США центрбеки "трьох левів" не виконували сміливих проходів уперед, що полегшувало оборонне завдання для американців – хавбеки перекривали основні канали передач, а форвард щільно накривав опорника. У матчі ж проти Сенегалу підопічні Гарета Саутгейта не тільки формували непотрібну "четвірку" позаду, а й не відкривались у центрі – як наслідок, формувався гіганський розрив між лініями.

Проблеми в позиційному наступі неабияк тривожать британських фанів. Втім, у режимі контратак чи на стандартах / кросах Англія перетворюється у грізну машину. Для цього в "трьох левів" підібраний ідеальний склад – шикарні результативні вінгери, надзвичайно розумний Кейн зі своїми переміщеннями в глибині, агресивні фулбеки, високі й потужні центрбеки.

Цікаво поглянути на оборону збірної Англії. Досі її хвалили – навіть тролінг Магуайра перестав бути актуальним. Так, якісь моменти біля воріт Пікфорда були, але в цілому все було спокійно. Втім, суперники у острів'ян були не такими крутими, як сьогодні. У чвертьфіналі ЧС-2022 на захист "трьох левів" чекає справжня перевірка на профпридатність.

Франція в чомусь схожа на цьогорічну Англію. Команда Дідьє Дешама майже так само провалилася у Лізі націй і так само славилась прагматичним футболом. Цей футбол теж було неприємно дивитись – однак "Ле Бльо" також здивували своєю результативністю й потужністю. "Гальські півні" забили 9 голів, поступаючись за цим показником лишень Англії.

Навіть суперники у них були схожими. Одна сучасна збірна й три слабенькі / посередні, які збирались грати від оборони й контратак. Франція влаштувала розгром Австралії й Польщі (по 4:1), впевнено здолала Данію (2:1), однак досить випадково програла Тунісу (0:1) в матчі без мотивації.

Словом, турнірна хода виявилась схожою на англійську, але між цими збірними є одна суттєва різниця – "Ле Бльо" демонструють дуже круту гру в позиційному наступі. Чимось система Дешама нагадує тактичну модель Мілана з агресивною роботою Тео Ернандеса, ривками Мбаппе на просторі (такий собі аналог Леау) й вмілою роботою Жиру на чужій третині. Ця історія доповнюється феноменальною грою Грізманна – "маленький принц" з'являється на усіх ділянках поля, створюючи чисельну більшість і допомагаючи в організації атак ефективними обіграшами. Зрештою, ефективно виглядають флангові прориви Дембеле.

Показово, що Кіліан, Тео, Антуан і Усман стали найкращими футболістами групи D за показником просування м'яча та створенню загрози чужим воротам через пас. Мбаппе взагалі є найгострішим футболістом ЧС-2022.

Франція, на відміну від Англії, за рахунку 0:0 не чекає на помилки суперника і не стоїть у боягузливий схемі 3+1 на початку білд-апу. Підопічні Дідьє Дешама самі створюють моменти. Що найголовніше, у них є чітке розуміння, як це робити.

Наслідком агресивної гри є більша кількість моментів біля власних воріт і наявність пропущеного гола в кожному матчі. На груповому етапі помилки захисників "Ле Бльо" мали індивідуальний і великою мірою випадковий характер, однак Польща в 1/8 фіналу навантажила оборону серйозно – і у Франції почались проблеми. Разом з тим, не можна говорити про відсутність тактичних ідей у цій фазі гри – ту ж Данію команда нейтралізувала блискуче, скориставшись фланговим дисбалансом суперника.

Словом, Франція привезла дуже круту команду. Вона зіграна, проективна, у неї є чітке розуміння тренерського замислу. Ці замисли надзвичайно ефективні, тож Англії сьогодні буде тяжко. З таким суперником британці ще не зустрічались – втім, те ж саме стосується і "гальських півнів".

Круто, що на чемпіонаті світу ці команди обходяться без важливих втрат. "Ле Бльо" не допоможе травмований Люка Ернандес, а у "трьох левів" через особисті причини не зіграють Сайт і Стерлінг.

Орієнтовні склади на матч Англія – Франція

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс, Беллінгем – Фоден, Кейн, Сака

Франція: Льоріс – Кюнде, Варан, Упамекано, Ернандес – Рабйо, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Робити прогнози на подібні матчі – все одно, що гадати на кавовій гущі. Обидві команди на ходу, у обох є серйозні переваги й окремі недоліки. Англія більш обережна й контратакувальна, з поганою структурою позиційного наступу – Франція ж надзвичайно агресивна й має краще розуміння завдань у атаці, однак більше ризикує позаду.

Букмекери надають невеличку перевагу "Ле Бльо". Щоправда, на великих турнірах прагматичність приносить більше успіху – а значить "три леви" матимуть перевагу. При роботі без м'яча та при "сушці" гри вони здаються на дещицю переконливішими.

Подивимось, як воно вийде. Ми віримо у наявність забитих м'ячів у цьому матчі, але з питанням визначення результату все дуже складно. Якщо вже обирати, то ми ризикнемо поставити на перемогу Англії як більш прагматичної команди, однак поєдинок може піти за будь-яким сценарієм.