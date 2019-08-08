"Під вікнами стріляють, а поруч спить немовля": Дитятьєв – про тренування під час війни

Екс-захисник Олімпіка, а нині гравець Краковії Олексій Дитятьєв пригадав часи в донецькому клубі після початку війни на сході України.

"Біля бази бомбили так, що аж стіни тряслись, я був шокований. Ми весь час перебували на зв'язку з президентом клубу. Він заспокоював, що все налагодиться, але ми вже сиділи на валізах.

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Ми з сім'єю жили якраз навпроти телецентру. Після спроби його захоплення я вирішив відправити сім'ю в Нову Каховку. Коли в 5-ти метрах від твої вікон стріляють, а в сусідній кімнаті спить мала дитина – це дуже страшно", – розповів Дитятьєв для каналу SPORT TRAVELER.

В минулому сезоні чемпіонату Польщі 30-річний Дитятьєв провів 22 матчі, в яких зумів відзначитись голом.