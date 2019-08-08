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"Под окнами стреляют, а рядом спит маленький ребенок": Дитятьев – о тренировках во время войны

13:09 138 Читати українською
"Под окнами стреляют, а рядом спит маленький ребенок": Дитятьев – о тренировках во время войны
Алексей Дитятьев / Фото ФК Олимпик

Экс-защитник Олимпика, а ныне игрок Краковии Алексей Дитятьев вспомнил времена в донецком клубе после начала войны на востоке Украины.

"Возле базы бомбили так, что стены тряслись, я был шокирован. Мы все время находились на связи с президентом клуба. Он успокаивал, что все наладится, но мы уже сидели на чемоданах.

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Мы с семьей жили как раз напротив телецентра. После попытки его захвата я решил отправить семью в Новую Каховку. Когда в 5-ти метрах от твои окон стреляют, а в соседней комнате спит маленький ребенок – это очень страшно", – рассказал Дитятьев для канала SPORT TRAVELER.

В прошлом сезоне чемпионата Польши 30-летний Дитятьев провел 22 матча, в которых сумел отличиться голом.

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