Петряк та Василь Кравець покинуть розташування збірної України

Андрій Шевченко проводить оптимізацію складу перед поєдинками відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Зранку першого червня табір національної збірної України за рішенням Андрія Шевченка залишать лівий захисник Василь Кравець та лівий півзахисник Іван Петряк.

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Крім того, головний тренер скоротив список гравців, викликаних до головної команди з УПЛ. Сергій Сидорчук, Артем Шабанов та Сергій Болбат, які були викликані раніше, не прибудуть у розташування збірної України.

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Крім того, голкіпер Андрій Лунін, який наразі виступає на чемпіонаті світу серед команд до 20 років, залишиться у таборі юнацької збірної на матч 1/8 фіналу, який відбудеться 3 червня, повідомляє офіційний сайт УАФ.