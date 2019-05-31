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Петряк та Василь Кравець покинуть розташування збірної України

19:52 276 Читать на русском
Петряк та Василь Кравець покинуть розташування збірної України
Іван Петряк та Василь Кравець покинуть розташування збірної України

Андрій Шевченко проводить оптимізацію складу перед поєдинками відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Зранку першого червня табір національної збірної України за рішенням Андрія Шевченка залишать лівий захисник Василь Кравець та лівий півзахисник Іван Петряк.

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Крім того, головний тренер скоротив список гравців, викликаних до головної команди з УПЛ. Сергій Сидорчук, Артем Шабанов та Сергій Болбат, які були викликані раніше, не прибудуть у розташування збірної України.

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Крім того, голкіпер Андрій Лунін, який наразі виступає на чемпіонаті світу серед команд до 20 років, залишиться у таборі юнацької збірної на матч 1/8 фіналу, який відбудеться 3 червня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Іван Петряк Іван Петряк Сергій Болбат Сергій Болбат Артем Шабанов Артем Шабанов Василь Кравець Василь Кравець Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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