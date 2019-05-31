Петряк и Василий Кравец покинут расположение сборной Украины

Андрей Шевченко проводит оптимизацию состава перед поединками отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Утром первого июня лагерь национальной сборной Украины по решению Андрея Шевченко покинет левый защитник Василий Кравец и левый полузащитник Иван Петряк.

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Кроме того, главный тренер сократил список игроков, вызванных в главную команду из УПЛ. Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат, которые были вызваны ранее, не прибудут в расположение сборной Украины.

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Кроме того, голкипер Андрей Лунин, который сейчас выступает на чемпионате мира среди команд до 20 лет, останется в лагере юношеской сборной на матч 1/8 финала, который состоится 3 июня, сообщает официальный сайт УАФ.