Петряк допоміг Фехервару дотиснути Дебрецен

Фехервар приймав Дебрецен в рамках 30-го туру угорської першості. Традиційно не обійшлось без участі українців.

Чемпіонат Угорщини, 30-й тур

Фехервар – Дебрецен – 1:0

Гол: Футач, 82

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Фехервар на правах господаря зустрічі одразу захопив ініціативу, але не міг конвертувати її у забитий м'яч.

Після перерви ситуація на полі майже не змінилась. Лише наприкінці зустрічі господарі забили єдиний і переможний м'яч. У стартовому складі господарів на полі з'явився український хавбек Іван Петряк, який був замінений на 85-й хвилині.

За три тури до завершення першості Фехервар гарантував собі другу сходинку, Дебрецен продовжує боротьбу за виживання, перебуваючи у зоні вильоту.

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