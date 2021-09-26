Футбольный агент Вячеслав Заховайло остался впечатлен игрой украинского легионера Аталанты Руслана Малиновского в матче с Интером и считает решение исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова относительно полузащитника ошибочным.

"Смотрел Аталанту Малиновского против Интера. Руслан был лучшим на поле, забил и отдал.

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Мне кажется, что Петракову надо спрятать свои эмоции и амбиции в одно место. Это преступление не вызывать Руслана в сборную Украины", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в поединке 6-го тура Серии А Интер – Аталанта Руслан мощным ударом из-за пределов штрафной площади забил свой первый гол в текущем сезоне. В предыдущем матче против Сассуоло (2:1) Малиновский оформил и свой дебютный ассист. Напомним, что лидер Аталанты не попал даже в расширенный список сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

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