До другого кошику потрапила збірна Шотландії. Також в ньому опинилися збірні Фінляндії і Боснії і Герцеговини.

Збірна України не змогла здолати Шотландію у шостому турі групового етапу Ліги націй, через що не потрапила до другого кошику під час жеребкування відбору Євро-2024. Тож збірна України опинилася у третьому кошику.

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі

Усі кошики:

Господар турніру – Німеччина

Кошик фіналу чотирьох Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія;

Перший кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща;

Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія;

Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія;

Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія;

П'ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта;

Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Жеребкування відбудеться 9 жовтня у Франкфурті.

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