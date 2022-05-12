Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував майбутні спаринги команди у рамках підготовки до півфіналу плей-офф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

"Якби ми проводили офіційні матчі згідно з початковим графіком, то напередодні Ліги націй я би збирав команду наприкінці травня. Дав би хлопцям відпочити після чемпіонату. А зараз знайти спаринг-партнера в Європі практично неможливо. Люди з Української асоціації футболу роблять усе можливе, щоб знайти суперників. Ми зіграємо з Емполі та Рієкою, які відгукнулися. 19-20 травня дам хлопцям два вихідні, а 21-го о 17:00 у нас тренування.

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Хочу, щоб гравці побачилися з рідними. Щодо матчів після цього — не знаю, як вийде. Існують варіанти з африканськими командами. Із клубними командами зіграти неможливо, адже після закінчення чемпіонатів ніхто не захоче чекати, щоб провести з нами спаринг. Люди працюють, президент УАФ Андрій Павелко займається питанням", – зазначив Петраков на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, збірна України виграла у Борусії М у першому матчі в 2022 році (2:1). Перемогу "синьо-жовтим" принесли Мудрик та Піхальонок, які дебютували за національну команду.

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