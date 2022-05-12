"Если бы мы проводили официальные матчи согласно начальному графику, то накануне Лиги наций я собирал бы команду в конце мая. Дал бы ребятам отдохнуть после чемпионата. А сейчас найти спарринг-партнера в Европе практически невозможно. Люди из Украинской ассоциации футбола делают все возможное, чтобы найти соперников. Мы сыграем с Эмполи и Риекой, которые откликнулись. 19-20 мая дам ребятам два выходных, а 21-го в 17:00 у нас тренировки.

Перфоманс Мудрика в дебюте за сборную в видеообзоре поединка Боруссия М – Украина – 1:2

Хочу, чтобы игроки повидались с родными. По матчам после этого — не знаю, как получится. Есть варианты с африканскими командами. С клубными командами сыграть невозможно, ведь после окончания чемпионатов никто не захочет ждать, чтобы провести с нами спарринг. Люди работают, президент УАФ Андрей Павелко занимается вопросом", – отметил Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины выиграла у Борусии М в первом матче в 2022 году (2:1). Победу "сине-желтым" принесли Мудрик и Пихалёнок, дебютировавшие за национальную команду.

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