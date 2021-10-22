"Думаю, що Руслан зможе допомогти збірній. Він непогано вийшов на заміну в матчі з Манчестер Юнайтед. У порівнянні з Міранчуком взагалі вийшов добре. Збірній потрібен такий футболіст. У нього хороший удар, виконання стандартних положень.

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Так, десь в обороні діє не так, як хотілося б. Але він це компенсує своїми найкращими якостями. Нагнітання, що йде на Петракова після гри з Боснією, змушує його ухвалити якесь рішення, тим паче Малиновський сам не проти повернутися в збірну. Він хоче грати.

Петраков вчинить правильно, якщо викличе Руслана. Час лікує завжди. У кожного тренера таке буває, треба перетерпіти. Найголовніше – це збірна України. Наші шанси на плей-офф чемпіонату світу збільшаться, якщо Маліновський приїде грати", – розповів Шаран в коментарі Fanday.

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