"Петраков поступит правильно, если вернет Малиновского": Шаран одобрил устранение конфликта в сборной Украины
Бывший тренер Александрии Владимир Шаран положительно оценивает будущее возвращение Руслана Малиновского в сборную.
"Думаю, что Руслан сможет помочь сборной. Он неплохо вышел на замену в матче с Манчестер Юнайтед. По сравнению с Миранчуком вообще вышел здорово. Сборной нужен такой футболист. У него хороший удар, выполнение стандартных положений.
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Да, где-то в обороне действует не так, как хотелось бы. Но он это компенсирует своими лучшими качествами. Нагнетание, которое идет на Петракова после игры с Боснией, заставляет его принять какое-то решение, тем более Малиновский сам не прочь вернуться в сборную. Он хочет играть.
Петраков поступит правильно, если вызовет Руслана. Время лечит всегда. У каждого тренера такое бывает, надо перетерпеть. Самое главное – это сборная Украины. Наши шансы на плей-офф чемпионата мира увеличатся, если Малиновский приедет играть", – рассказал Шаран в комментарии Fanday.
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