Європейський футбольний союз почав розслідування низки порушень на зустрічі у Єревані.

Петраков влаштував відверту розмову з журналістами: "Я хоч раз когось образив, принизив?"

Вірменська федерація футболу повинна пояснити, чому деякі входи на стадіон були закриті, фанати палили феєрверки на трибунах, матч почався зі запізненням і не минув без політичних провокацій. Гру зупиняли, оскільки над полем пролетів дрон з прапором Нагірного Карабаха. За запізнення відповідатиме і головний тренер вірменів Олександр Петраков, який, ймовірно, надто довго спілкувався з підопічними у роздягальні.

Нагадаємо, збірна Вірменії мінімально програла хорватам і випала з омріяної двійки на вершині таблиці групи D.

Казка Петракова у відборі Євро-2024 добігає кінця – Вірменія з політичною провокацією програла Хорватії