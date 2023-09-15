Европейский футбольный союз начал расследование ряда нарушений на встрече в Ереване.

Петраков устроил откровенный разговор с журналистами: "Я хоть раз кого-то обидел, унизил?"

Армянская федерация футбола должна объяснить, почему некоторые входы на стадион были закрыты, фанаты жгли фейерверки на трибунах, матч начался с опозданием и не прошел без политических провокаций. Игру останавливали, поскольку над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха. За опоздание будет отвечать и главный тренер армян Александр Петраков, который, по всей вероятности, слишком долго общался с подопечными в раздевалке.

Напомним, сборная Армении минимально проиграла хорватам и выпала из вожделенной двойки на вершине таблицы группы D.

Сказка Петракова в отборе Евро-2024 подходит к концу – Армения с политической провокацией проиграла Хорватии