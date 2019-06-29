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Петраков отримав звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту України

06:30 140 Читать на русском
Петраков отримав звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту України
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков отримав відзнаку від президента України Володимира Зеленського за перемогу на чемпіонаті світу.

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесним званням головного тренера збірної України U-20 Олександра Петракова за перемогу на молодіжному чемпіонаті світу, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента.

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Відповідно до указу глави держави з нагоди Дня Конституції України, український фахівець отримав звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".

Нагадаємо, раніше футболістам збірної України U-20 присвоїли звання майстрів спорту міжнародного класу.

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