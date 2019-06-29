Петраков получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта Украины

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков получил награду от президента Украины Владимира Зеленского за победу на чемпионате мира.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил почетным званием главного тренера сборной Украины U-20 Александра Петракова за победу на молодежном чемпионате мира, сообщает официальное интернет-представительство президента.

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В соответствии с указом главы государства по случаю Дня Конституции Украины, украинский специалист получил звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Напомним, ранее футболистам сборной Украины U-20 присвоили звание мастеров спорта международного класса.

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