Денис Гармаш та Андрій Ярмоленко / фото з відкритих джерел

Гравці збірної України виконували вправу на контроль м'яча, перепасовуючись у колі. Гармаш же був одним з двох футболістів, які мали перехопити передачу.

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Ярмоленко примудрився ефектно прокинути м'яч поміж ніг своєму екс-одноклубнику. "Радий знову бачити Гармаша у збірній", – підписав Ярмоленко відео у своєму Instagram.

Нагадаємо, збірна України в листопаді проведе два поєдинки: 11-го числа – товариський проти Болгарії, а 16-го – завершальний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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