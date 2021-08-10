Понеділковий виконком УАФ відбувся без двох найбільш очікуваних гостей.

Андрій Павелко запрошував на засідання і Андрія Шевченка, однак колишній керманич збірної України не приїхав, стверджує Meta-ratings.

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УАФ розрахувалася з попереднім тренерським штабом збірної, а футболістам були виплачені бонуси в розмірі 2,5 млн євро. Виконком хотів почути звіт за 5 років роботи, проте Шевченка у Києві не було. Відсутність Сергія Реброва цілком зрозуміла – головний кандидат на тренерський місток збірної України продовжує домовлятися з Аль-Айном про розрив контракту.

Очікується, що визначеність з наступним керманичем "синьо-жовтих" повинна настати до 12 серпня. Якщо Реброву не вдасться домовитися зі своїм клубом, то УАФ звернеться до інших варіантів.

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