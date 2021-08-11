Завтра, 12 августа, Исполком УАФ должен утвердить нового главного тренера национальной команды. Приоритетным кандидатом был Сергей Ребров, но он останется в своем клубе.

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Ранее сообщалось, что УАФ готова покрыть выплаты за досрочное расторжение контракта специалиста, если сумма не превысит один миллион евро. Однако Аль-Айн захотел значительно больше. Поэтому, Реброва в ближайшее время в сборной не будет.

По информации Динамомании, новым главным тренером "сине-желтых" станет Александр Петраков, который выигрывал чемпионат мира во главе сборной Украины U-20. Заметим, что проблем в переговорах с 64-летним специалистом не будет, ведь у него и так действующий контракт с УАФ – в данный момент он руководит сборной U-19.

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